ROM (dpa-AFX) - Die Industrie in Italien hat im April überraschend ihre Produktion gesteigert. Die gesamte Produktion stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet. Es ist der dritte Anstieg der Produktion in Folge.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag der Anstieg bei 4,2 Prozent. Hier hatten die Analysten lediglich einen Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert.

Besonders stark entwickelte sich im Monatsvergleich die Produktion von Vorleistungs- und Konsumgütern. Zudem legte auch die Energieproduktion zu. Der Index für die Investitionsgüter blieb stabil./jsl/bgf/stk