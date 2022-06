Bad Vilbel (ots) -Djurat Sherzad coacht Selbstständige auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Business. Während sein Start ins Leben alles andere als einfach war, ist er heute erfolgreicher Unternehmer. Sherzads Motto: Wenn ich das geschafft habe, schafft ihr es auch! Dennoch haben Unternehmer nicht selten Vorurteile verinnerlicht, die sie daran hindern, ihr Geschäft erfolgreicher zu machen. In diesem Beitrag räumt der Experte mit den gängigsten Glaubenssätzen auf.Im Alter von nur zehn Jahren ist Djurat Sherzad allein aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. In der neuen Heimat wurde es ihm nicht leicht gemacht. Isoliert im Kinderheim, keine Familie und umgeben von fremden Menschen, die eine fremde Sprache sprechen - diese Erfahrungen prägen den Experten bis heute. In Vorträgen zu seiner Lebensgeschichte hängen ihm die Menschen an den Lippen. Denn alle fragen sich: Wie hat es dieser Mann geschafft, trotz allem so erfolgreich zu werden? Vielleicht ist es gerade der Biss, den Djurat Sherzad entwickeln musste, der ihn heute auf der Sonnenseite des Lebens stehen lässt.Djurat Sherzad betreibt heute eine erfolgreiche Unternehmensberatung und hilft Coaches, Trainern und Beratern dabei, online sichtbarer zu werden und Neukunden zu gewinnen. Er gibt seine eigene Expertise, einen Mix aus "Schule des Lebens", Studium und der Arbeitserfahrung in einem DAX-Konzern, an Selbstständige weiter. Spezialisiert hat er sich auf Kunden aus dem spirituellen, erklärungsbedürftigen und transformativen Bereich. In der eigenen Akquise begegnen dem Experten anfangs immer wieder Vorurteile und gewisse Glaubenssätze, die seine Kontakte bisher daran gehindert haben, ein erfolgreicheres Unternehmen zu führen. Mit diesen räumt er heute auf."Für ein Coaching habe ich keine Zeit!"Was erfolgreiche Unternehmer von Kollegen unterscheidet, die auf der Stelle treten? Sie nehmen sich bewusst Zeit für Veränderungen. Auch am stressigsten Arbeitstag ziehen sie sich eine Stunde zurück, um persönlich und fachlich zu wachsen. Das wiederum schafft Freiräume für die Zukunft, wenn sie durch ihr Coaching mit den Herausforderungen des Business-Alltags noch besser umgehen und mehr Zeit für Privates haben. Coaching schafft neue Prozesse, baut Glaubenssätze ab und hält das berühmte "Hamsterrad" an."Meine Kunden nutzen doch kein Social Media!"Nur die wenigsten wissen, wer genau die eigene Zielgruppe ist und wie dieses Publikum eigentlich tickt. Dass der Wunschkunde auf den ersten Blick keine sozialen Medien nutzt, ist in den meisten Fällen ein Irrglaube. Der Geschäftsführer ist mit großer Sicherheit, wenn auch "undercover", auf LinkedIn oder Instagram aktiv. Selbstständige sollten daher unbedingt herausfinden, wie sie die richtigen Kunden online auf sich aufmerksam machen. In der heutigen Zeit lässt sich eigentlich jeder online finden - das gilt für Endverbraucher und Geschäftskunden gleichermaßen. Es braucht nur die richtige Strategie. Auch dazu dient ein Coaching."Ich mache alles und muss mich nicht positionieren!"Nur, wer zeigt, dass er Experte für ein bestimmtes Thema ist, kann auch seine Zielgruppe definieren und direkt ansprechen. Mit einer Positionierung werden Strukturen und Prozesse geschaffen, damit Coaches ihre Kunden immer wieder in einer gleichbleibend hohen Qualität betreuen können. "Das schafft Homogenität: Man hat ein bestimmtes Zielpublikum und kann immer besser werden in dem, was man tut", sagt Djurat Sherzad. Der Experte und seine Klienten wissen, dass bei einer klaren Positionierung auch die aufstrebende Konkurrenz keine Gefahr mehr ist."Ich kann von meinen Umsätzen gut leben und möchte nicht wachsen!"Wer Ambitionen hat, handelt ganz und gar nicht egoistisch, da ist sich Djurat Sherzad sicher. Je mehr Menschen von der eigenen Botschaft erfahren, desto mehr Menschen - und deren Mitmenschen - kann auch geholfen werden. Wer unter dem Radar bleibt, agiert also nicht genügsam, sondern schmälert seinen Einfluss künstlich. Hinzu kommen mehr persönliche Möglichkeiten - zum Beispiel Zeit und eine finanzielle Unabhängigkeit der eigenen Familie."Ich möchte meine Kunden persönlich betreuen, nicht über den Bildschirm!"Wer seine Kommunikation digitalisiert, verliert keineswegs den persönlichen Bezug zu seinen Kunden. Im Gegenteil: Online betreute Kunden erzielen durch attraktive Schulungsplattformen meist deutlich bessere Ergebnisse. Es kann mehr Material zur Verfügung gestellt und, im Gegensatz zum Eins-zu-Eins-Coaching, immer wieder abgerufen werden. Persönliche Live-Calls, WhatsApp- und Facebook-Gruppen bieten dennoch die Möglichkeit der individuellen Betreuung. Und das absolute Totschlagargument, so Djurat Sherzad: "Online können deutlich mehr Menschen parallel betreut werden - und die Intensität der Zusammenarbeit mit Kunden wird dennoch gesteigert!"Djurat Sherzad berät andere Coaches, Berater und Trainer in ihrer Positionierung und auf dem Weg zur erfolgreichen Online-Aufstellung und -Neukundengewinnung. Sie möchten Ihr Unternehmen auf ein neues Level heben, eine große Anzahl an Kunden effektiv betreuen und finanzielle Freiheit? 