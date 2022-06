Bielefeld (ots) -Mit dem internationalen Rebranding-Projekt Transformation2021 überzeugte die NTT DATA Business Solutions AG (https://nttdata-solutions.com/de/) die Expertenjury des renommierten German Brand Awards (https://www.german-brand-award.com/). In gleich zwei Kategorien erhielt das weltweit führende SAP-Beratungshaus für den Mittelstand die Auszeichnung für die beste Markenstrategie des Jahres 2022. NTT DATA Business Solutions gewinnt in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Strategy of the Year" und sichert sich eine "Special Mention" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Design - Corporate Brand".Das Rebranding-Projekt Transformation2021 markiert einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Über 30 Jahre stand der Name itelligence für exzellente SAP Kompetenz und fundierte Branchen-Kenntnis. Im April 2021 begann für das Unternehmen eine neue Ära - der bisher eigenständige Markenauftritt wurde in das Branding der NTT DATA Gruppe überführt. Aus itelligence wurde NTT DATA Business Solutions. Darüber hinaus hatte das Rebranding eine internationale Signalwirkung: Der Marken-Relaunch ist Teil einer großen globalen Wachstums- und Branding-Initiative der NTT DATA Group: "ONE NTT DATA - Grow as one"."Als Teil der NTT DATA Gruppe zählen wir zu den global führenden Unternehmen der IT-Branche. Wir setzen unser Wachstum konsequent fort, ohne unsere Wurzeln zu vergessen. Es herrscht Aufbruchstimmung in der Digitalisierungsbranche. Die Auszeichnung mit dem German Brand Award ist ein sichtbares Zeichen unserer Zukunftspläne. Sie stärkt unsere weltweite Wahrnehmung als bedeutende Marke in der Digitalisierungsbranche. Und sie steigert unsere Attraktivität für Highpotentials, die bei uns ihre internationalen Karrierechancen nutzen", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.Neben den Neuentwicklungen bei Marke und Design in der internen und externen Kommunikation wurde auch eine globale Kampagne mit dem Titel "Transformation is not about technology" gestartet und weltweit in mehr als 30 Landesgesellschaften gleichzeitig neu eingeführt."Bei einem großartigen Unternehmen wie dem unseren kommt es auf die Menschen an, die dazugehören. Eine starke Marke wird immer von innen nach außen aufgebaut. Die Auszeichnung mit dem German Brand Award 2022 nehme ich stellvertretend für das gesamte globale Team an. Es ist eine wunderbare Bestätigung für unsere außergewöhnliche interdisziplinäre Zusammenarbeit und unsere einzigartige Unternehmenskultur", sagt Torsten Scholz, Chief Marketing Officer NTT DATA Business Solutions.Das Rebranding-Projekt Transformation2021 überzeugte auch die Jury des German Brand Awards, die jedes Jahr die stärksten Kampagnen und die wichtigsten Markenmacher auszeichnet. Entwickelt hat NTT DATA Business Solutions das Rebranding-Projekt in Zusammenarbeit mit LHLK Agentur für Kommunikation (https://lhlk.de/) sowie der wob AG (https://www.wob.ag/), einem weiteren Preisträger des diesjährigen German Brand Awards. Die B2B-Agentur überzeugte ebenfalls mit dem Projekt für NTT DATA Business Solutions in den Kategorien "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Revival of the Year sowie Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - 360° Campaign.Der German Brand Award ist einer der wichtigsten deutschen Branchenpreise für Markenführung. Er wird jährlich von der privatwirtschaftlich getragenen Stiftung Rat für Formgebung und dem German Brand Institute verliehen. Der Rat wurde 1953 gegründet, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Heute ist der German Brand Award eine international angesehene Auszeichnung für erfolgreiche Marken, eine exzellente Markenführung und eine konsequente Markenkommunikation. Die Jury setzt sich aus unabhängigen Experten aus der Markenwissenschaft und -wirtschaft zusammen und vergibt die Auszeichnungen in mehr als 60 Kategorien.Pressekontakt:KontaktHead of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: silvia.dicke@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/5244439