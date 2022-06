Die Verkäufe von New Energy Vehicles in China haben im Mai gegenüber April um rund 50 Prozent auf 421.000 Einheiten zugelegt. Nach dem schwachen April konnte der chinesische Markt mit dem zweitbesten Monatsergebnis des Jahres wieder dem Wachstumstrend folgen. Mit 280.000 Einheiten war der NEV-Absatz im April ungewöhnlich niedrig, was wohl auch auf die Corona-Lockdowns rund um Shanghai zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...