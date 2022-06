Wer in jungen Jahren mit der Geldanlage startet, der kann sich mit kleinen, monatlichen Beträgen langfristig ein stattliches Vermögen aufbauen. Dafür bietet sich ein Sparplan an. Doch für wen und unter welchen Voraussetzungen lohnt sich diese Anlageform? Viele Broker bieten die Einrichtung und die monatlichen Transaktionen für Sparpläne auf bestimmte Aktien und ETFs kostenlos an. Damit fällt schon einmal eine Hürde für die Einrichtung eines Sparplans weg. Welche Gründe noch für Sparpläne sprechen ...

