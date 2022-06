Im 21. Jahr in Folge bleiben die Büros von Convergint heute aus Anlass des "Convergint Social Responsibility Day" geschlossen, um den mehr als 7.700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an über 175 Standorten in der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Zeit, Kenntnisse und Ressourcen mehr als 110 Organisationen zur Verfügung zu stellen. Diese Bemühungen entsprechen insgesamt einer Spende von schätzungsweise mehr als 2,5 Millionen US-Dollar an Arbeitszeit und Material von den KollegInnen, Partnern und Angehörigen von Convergint in der ganzen Welt.

"Wenn wir aus unserer täglichen Arbeitsumgebung heraustreten, um Beiträge zur lokalen Gemeinschaft zu leisten, so ist das ein Kernbestandteil der Kultur, Werte und Überzeugungen von Convergint", erklärte Steve Dorking, Managing Director, Convergint EMEA. "In diesem Jahr rücken unsere Kolleginnen und Kollegen in Polen, Luxemburg, Irland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien die Leidenschaft und Großzügigkeit von Convergint Nation durch ihre lokalen gemeinnützigen Initiativen wirklich in den Blickpunkt."

Der Convergint Social Responsibility Day wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen, um das laufende Engagement des Unternehmens für Service und Unterstützung der lokalen Gemeinschaften, wo die Mitarbeiter leben und arbeiten, zu verstärken. In diesem Jahr leisten die Kolleginnen und Kollegen von Convergint in Europa ehrenamtliche Dienste im Gesundheitsweisen, bei Verschönerungsprojekten in lokalen Parks und Zoos und durch die Installation fortschrittlicher Sicherheitstechnologie bei gemeinnützigen Organisationen und Schulen. Zu den diesjährigen lokalen Projekten und Organisationen gehören:

ARC Cancer Support Centre Irland

Gemeinde Opfikon Schweiz

Hospice in the Weald Großbritannien

Wildpark Alte Fasanerie Klein-Auheim Deutschland

"Der Convergint Social Responsibility Day ist der wichtigste Tag des Jahres für unsere Organisation, und er ist mit unserem Geschäft mitgewachsen", so Ken Lochiatto, CEO von Convergint. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kultur des Beitragleistens ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von Convergint ist."

Über Convergint

Convergint ist ein auf 1,8 Mrd. USD bezifferter weltweit tätiger, branchenführender Systemintegrator, der Systeme für elektronische Sicherheit, Cybersicherheit, Brandschutz- und Lebensrettungslösungen, Gebäudeautomation und audiovisuelle Anlagen konzipiert, installiert und wartet. Im Top Systems Integrators Report des SDM Magazine belegte Convergint in den vergangenen vier Jahren Platz 1 der Systemintegratoren-Rangliste. Convergint beschäftigt mehr als 7.700 Kolleginnen und Kollegen an mehr als 175 Standorten weltweit. Weitere Informationen über Convergint erhalten Sie unter www.convergint.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005065/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Tommasina Domel

(847) 585-8962

tommasina.domel@convergint.com