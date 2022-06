Effepharm Ltd. hat einen NMN-Markeninhaltsstoff auf den Markt gebracht, um der Welt den reinsten und sichersten NMN-Inhaltsstoff zu bieten. UTHEVER NMN hat klinisch bewiesen, dass es sicher ist und den NAD+/NADH-Spiegel im menschlichen Körper verbessert, wodurch die Anti-Aging-Funktion realisiert wird.

Am 5. Mai 2022 veröffentlichte Frontiers in Aging, eine maßgebliche internationale Fachzeitschrift zum Thema Alterungsmechanismen, einen Bericht über eine klinische NMN-Studie, die neue Erkenntnisse und weitere Erfahrungen auf dem Gebiet der Langlebigkeit liefert.

Frontiers in Aging, einer der größten und meistzitierten Verlage der Welt, der von Redaktionsausschüssen mit mehr als 100.000 Spitzenforschern geleitet und begutachtet wird, stimmte der Veröffentlichung des Berichts über die klinische Studie zu UTHEVERNMN zu, der von Wissenschaftlern, darunter Professoren der Harvard Medical School, geprüft wurde. Dies ist das erste Mal, dass Effepharm detaillierte Studiendaten der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Im Vergleich zu früheren klinischen NMN-Studien, an denen Dutzende von Personen teilgenommen haben, ist die Zahl der Teilnehmer an der klinischen Studie zu UTHEVER von Effepharm mit bis zu 66 Personen höher, was auffälliger ist. Am Ende der Studie (Tag 60) stieg der NAD+/NADH-Spiegel in der UTHEVER-Gruppe gegenüber dem Ausgangswert um weitere 38% an, während er in der Placebo-Gruppe nur um 14,3% zunahm, was auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sein könnte. Die HOMA (homöostatische Modellbewertung), der 6-minütige Geh-Ausdauertest und der SF-36-Fragebogen zeigen, dass UTHEVER das Potenzial hat, die Lebensqualität zu verbessern und die Zufriedenheit der Probanden unter den Testbedingungen zu steigern.

Darüber hinaus hat Effepharm, einer der führenden Hersteller von NMN, die toxikologischen Tests von Uthever abgeschlossen, die belegen, dass Uthever nicht mutagen ist und keine akute und subchronische Toxizität aufweist. Obwohl die Testergebnisse derzeit nicht öffentlich zugänglich sind, haben sie eine solide Grundlage für die Bewertung der Sicherheit von UTHEVER NMN geschaffen.

Der Direktor für Forschung und Entwicklung von Effepharm, Jianjun Yu, sagte: "Die klinischen Studien von UTHEVER NMN sollen ein professionelleres und wissenschaftlicheres Image schaffen, das den nachgelagerten Marken von Nahrungsergänzungsmitteln hilft, mehr Einfluss auf die Produktwerbung zu nehmen und mehr Vertrauen bei den Endverbrauchern zu schaffen. Bislang nutzen immer mehr bekannte Nahrungsergänzungsmarken wie Prohealth Longevity in den USA, Do Not Age in Großbritannien, Kenay Agescience, AFEGE Anti-Aging Shop, MoleQlar in der EU, VitaNAD+ in Japan usw. die Marke UTHEVER und profitieren von dem Co-Branding-Effekt."

Dr. Yu wies auch darauf hin, dass die erste Phase der klinischen NMN-Studien vor allem darauf abzielte, die Sicherheit von UTHEVER NMN zu überprüfen, weshalb wir in gewissem Umfang eine niedrigere Dosierung entwickelt haben. In den nächsten Jahren werden wir weitere NMN-Funktionsstudien durchführen, um die Sicherheit höherer NMN-Dosen und die Wirksamkeit verwandter Indikationen zu untersuchen, auf denen diese Studiendaten basieren. Effepharm Ltd. wird außerdem eine von der FDA bestätigte GRAS-Freigabe (GRAS für Generally Recognized As Safe; englisch für "allgemein als sicher anerkannt") für NMN beantragen, was bedeutet, dass der NMN-Rohstoff durch die Lebensmittelvorschriften verschiedener Länder einen Meilenstein erreicht hat.

