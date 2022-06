NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Analyst Samuel Bland beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Frachtsektor mit einer möglichen Verlangsamung der US-Importe. Anleger sorgten sich zu Recht um die Nachfrage der US-Verbraucher, was aber der Schlüssel für eine Entlastung der Lieferketten sei. Inwieweit Logistiker ihre Kapazität daran anpassen können, sei unklar. Er positioniert sich für eine Abschwächung des Frachtmarktes und bevorzugt Spediteure vor den Container-Reedereien./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 20:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 00:15 / BST



ISIN: DE000HLAG475

