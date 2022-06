Bei der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) läuft es einfach nicht. Auch in dieser Woche gerät die Aktie ins Schlittern und fällt bis auf ein Niveau von 32 Euro je Aktie. Das ist weiterhin günstig. Oder ein Problem, wenn wir die Performance betrachten. Allerdings ist die Frage: Was ist das Problem bei der Zalando-Aktie? Am Donnerstag dieser Woche habe ich auf die Schnelle drei Antworten gefunden. So viel vorab, alle könnten einen gewissen Anteil haben. Aber es gibt etwas, das für mich noch aussagekräftiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...