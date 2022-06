NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Zeiten für europäische Internet-Konzerne seien von hoher Volatilität und einem schlechten Nachrichtenfluss geprägt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gespräche mit Investoren erweckten den Eindruck, dass der Konsens von wieder anspringenden Kursen im späteren Jahresverlauf ausgeht. Bei konsumabhängigen Werten jedoch rechneten Anleger vorerst mit verstärkten Gewinn- und Kursrisiken. Bei Auto1 vermissten sie trotz langfristigem Potenzial die kurzfristigen Kurstreiber./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

