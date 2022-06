London (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung in der Eurozone wird im dritten Quartal ihren Höhepunkt erreichen, erwartet Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.In den Vereinigten Staaten zeige die restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank bereits Wirkung.Aufgrund anhaltender Inflationssorgen seien die Renditen in den vergangenen Wochen weltweit gestiegen. In der Eurozone habe die Teuerung im Mai bei über 8 Prozent gelegen. Aus Sicht der Experten sei es wahrscheinlich, dass sie gegen Ende des dritten Quartals mit 9 Prozent einen Höchststand erreichen werde. Vor diesem Hintergrund habe sich die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen gesehen, einen restriktiveren Kurs einzuschlagen. Der Reposatz solle bis Ende 2022 um etwa 125 Basispunkte auf 0,75 Prozent steigen. ...

