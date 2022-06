London (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird sich dem (wachsenden) Kreis der Zentralbanken, die 2022 die Zinsen anheben, anschließen, so Andrew Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies bei Janus Henderson Investors.Auf ihrer gestrigen Sitzung habe sich die EZB verpflichtet, die Zinsen zum ersten Mal seit 2011 anzuheben. Dabei habe sie die eindeutige Einschätzung geäußert, dass im vierten Quartal dieses Jahres das Ende der Negativzinsen in der Eurozone erreicht sein werde. ...

