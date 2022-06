Neckarsulm (ots) -Kunden von Kaufland.de können sich über ein immer größer werdendes Angebot freuen. So bietet der Online-Marktplatz mittlerweile über 40 Millionen Produkte von über 8.000 Online-Händlern. In den vergangenen Monaten neu dazugekommen sind 10 Millionen Artikel, insbesondere aus den Produktwelten Wohnen, Elektronik sowie Küche & Haushalt."Mit dem Online-Marktplatz bieten wir Kunden die ideale Ergänzung zum Filialangebot von Kaufland. Stationär finden Kunden in den rund 750 Filialen eine breite Auswahl an Lebensmitteln, Dingen des täglichen Bedarfs sowie eine Auswahl von Nonfood-Waren. Auf Kaufland.de haben sie wiederum die Wahl aus einem sehr breiten Nonfood-Angebot, das vorwiegend von den rund 8.000 Händlern vertrieben wird", sagt Gerald Schönbucher, Bereichsvorstand Kaufland e-commerce.Ab 2023 expandiert Kaufland sein erfolgreiches Marktplatz-Konzept nach Tschechien und in die Slowakei, sodass Kunden dann auch dort rund um die Uhr auf dem Online-Marktplatz einkaufen können. Geplant ist, wie bereits in Deutschland, eine große Auswahl an Artikeln aus Produktwelten wie Wohnen, Elektronik, Garten & Baumarkt, Küche & Haushalt und Baby & Kind.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5244631