Erste Ergebnisse des metallurgischen PFS-Testprogramms von Discovery Silver unterstreichen die außergewöhnliche metallurgische Leistung des Vorzeigeprojekts Cordero, Osisko Gold Royalties unterzeichnet eine verbindliche Vereinbarung über den bereits angekündigten Metallstrom in der Mine Trixie, Aurania Resources entdeckt in enger Zusammenarbeit mit Metron Incorporated, Aurania Resources findet in enger Zusammenarbeit mit Metron Incorporated endlich die "verlorene Stadt" Logroño de los Caballeros in Ecuador, Sibanye-Stillwater gibt einen Führungswechsel bekannt, um seine strategische Ausrichtung als multinationaler Bergbau- und Metallkonzern weiter voranzutreiben, Denarius Metals konzentrierte sich im ersten Quartal 2022 auf die Fortsetzung des 23.500 m umfassenden ersten Bohrprogramms auf seinem Vorzeigeprojekt Lomero in Spanien.