Google hat ein neues Tool gelauncht. Interessierte können bei Google Earth jetzt fast in Echtzeit sehen, was auf der Erdoberfläche so abgeht. Unser Planet, die Erde, befindet sich in einem stetigen Wandel. Vor rund 250 Millionen Jahren existierte noch der Urkontinent Pangaea, dann tat die Plattentektonik ihr Übriges und die Erde entwickelte sich über Jahrmillionen zu dem, was wir heute kennen. Heute verschieben sich zwar keine Kontinente mehr, aber der Planet verändert sich aktuell sehr schnell und das nicht gerade zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...