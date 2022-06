Teslas umstrittenes Assistenzsystem 'Autopilot' sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Nun weiten US-Behörden ihre Untersuchungen des Systems aus. Die Aktie reagiert bisher relativ gelassen darauf.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat fast 200 Unfälle mit Tesla-Fahrzeugen, die mit eingeschaltetem 'Autopiloten' fuhren, untersucht. Die Ermittlungen waren bereits im August 2021 aufgenommen worden. Grund war eine Häufung von Unfällen, bei denen Teslas mit aktiviertem 'Autopiloten' mit stehenden Einsatzfahrzeugen kollidierten.

Insgesamt hat die NHTSA 191 Tesla-Unfälle untersucht. In etwa 50 Fällen stellte die NHTSA menschliches Versagen bzw. Unachtsamkeit als primäre Unfallursache fest - Teslas 'Autopilot' ist lediglich ein Assistenzsystem und der Fahrer muss jederzeit eingreifen können. Bei etwa zwei Dutzend weiteren Unfällen wurde der 'Autopilot' in Umgebungen und unter Bedingungen eingesetzt, in denen die Technologie an ihre Grenzen stößt, wie etwa abseits von Autobahnen oder bei schlechtem Wetter.

Die NHTSA-Ermittlungen sollen nun noch einmal ausgeweitet werden. Im Fokus stehen dabei rund 830.000 Tesla-Fahrzeuge aller Modellreihen (Model Y, Model X, Model S und Model 3) aus den Jahren 2014 bis 2022. Dabei soll auch geklärt werden, inwieweit Teslas Assistenzsystem das Risiko menschlichen Fehlverhaltens verschärft. Dies geht aus einem öffentlich zugänglichen Dokument der NHTSA hervor.

Für Tesla besteht nun das Risiko, dass die NHTSA letztlich einen Rückruf der Fahrzeuge anordnet. Michael Brooks, geschäftsführender Direktor des Center for Auto Safety, erklärte gegenüber den US-Nachrichtensender Bloomberg: "Die NHTSA scheint kurz davor zu sein, entschlossene Maßnahmen gegen Tesla zu ergreifen. Diese sind hoffentlich streng genug, um Tesla dauerhaft davon abzuhalten, die Öffentlichkeit weiter über die Fähigkeiten seiner Fahrzeuge in die Irre zu führen."

Im Xetra-Handel steht die Tesla-Aktie am Freitagmittag fast drei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 681 Euro (Stand: 10.06.2022, 12:12 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014