Der Online-Riese Amazon hat am vergangenen Wochenende seinen Aktien-Split vollzogen. Statt 2.447 USD wie am vergangenen Freitag, handelte Amazon am darauffolgenden Montag "nur" noch bei knapp 122 USD. Der Aktien-Split wurde im Verhältnis 1:20 vollzogen, investierte Anleger haben also nun 20x so viele Aktien im Depot. Die Amazon-Aktie sieht dadurch optisch günstiger aus, was sie ...

