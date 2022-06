Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf Ihrer Sitzung am 9. Juni angekündigt, den Leitzins im Juli um 25 Basispunkte, im September höchstwahrscheinlich um 50 Basispunkte anzuheben und danach weitere Zinsschritte folgen zu lassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Außerdem würden ab dem 1. Juli netto keine Anleiheankäufe mehr stattfinden. Darüber hinaus seien die Inflationsprognosen nach oben und die Wachstumsprognosen zum größten Teil nach unten revidiert worden. Lagarde habe sich nicht konkret zu den Gerüchten geäußert, dass ein neues Instrument zur Kontrolle der Spreads von Staatsanleihen in Erwägung gezogen werde. ...

