Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFSamstag, 25. Juni 2022, 12.00 Uhreinfach MenschAlexander Hellwig: Die Werkstatt ist mein LebenFilm von Corinna Wirth33 Jahre lang war Alexander Hellwig (53) Kaufmann. Doch dann kamen die Burn-outs, schließlich die Arbeitsunfähigkeit. Die Beschäftigung in der Werkstatt gab ihm eine neue Perspektive.Im Abschlussbericht seiner Reha-Maßnahme wurde die Option einer Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung erwähnt, und Alexander Hellwig entschied sich dafür. Seit 2022 arbeitet er in der Bonbon-Manufaktur in Berlin.Für Alexander Hellwig war es vor allem eine Frage der Alltagsbewältigung. Und er wollte auch weiterhin einer Arbeit nachgehen. Eine bestehende Epilepsie und Belastungsstörungen hätten ihm sonst nur die Option auf eine Frühverrentung eröffnet. Die Tätigkeit in der Werkstatt macht es ihm möglich, in seinem Tempo zu arbeiten.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.deDie Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5244783