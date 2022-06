SHENZHEN (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieentwicklers BYD konnte in den letzten Wochen wieder deutlich zulegen, was Morgan Stanley zum Anlas nimmt, ein Analyse-Update zu geben. Die US-amerikanische Großbank Morgan Stanley sieht im New Energy Vehicle (NEV) - Segment in...

Den vollständigen Artikel lesen ...