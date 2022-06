Am Freitag bauen die Ölpreise ihre Gewinne weiter aus und verabschieden sich mit einer Aufwärtsbewegung in das Wochenende. Der folgen auch die Heizölpreise im Inland und ziehen mit durchschnittlich drei Cent pro Liter bzw. Rappen an. Die Rohölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Die anziehende Nachfrage nach Benzin und Diesel befeuerten die Befürchtungen der Anleger, dass es zu Versorgungsengpässen ...

