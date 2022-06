Mastercard will den Kauf von Non-Fungible Token (NFT) per Kreditkarte möglich machen. Damit könnte der Kauf von digitaler Kunst bald ganz einfach werden.

Der Kreditkartenanbieter Mastercard steigt ins Geschäft mit Non-Fungible Token (NFT) ein. NFTs sind digitale Echtheitszertifikate basierend auf der Blockchain-Technologie, die für digitale Kunstwerke, Musik, Anteile an Immobilien oder Luxusgütern genutzt werden können.

Mastercard kündigt gestern auf seinem Firmenblog an, dass man mehrere Partnerschaften mit großen NFT-Anbietern wie Immutable X, Mintable, Nifty und The Sandbox eingegangen sei. Käufer könnten auf den NFT-Plattformen zukünftig per Mastercard-Kreditkarte zahlen, ohne vorher Kryptowährungen zu erwerben.

Das Unternehmen stellt seine Zahlungsdienste auch für den Coinbase-NFT-Handelsplatz zur Verfügung, der kürzlich eröffnet wurde.

Anfang des Jahres hatte Mastercard seine Krypto-Offensive gestartet.

Autor: Ferdinand Hammmer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US57636Q1040,US19260Q1076