Die verkürzte Pfingstwoche (Kalenderwoche 23 vom 07.06. bis 10.06.2022) beginnt mit dem Zeichnungsstart der neuen fünfjährige Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) der PNE AG, deren finaler Zinskupon in dieser Woche auf 5,00% p.a. festgelegt wurde. Die Anleihe kann ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro bis zum 15.06.2022 über die Börse gezeichnet werden, das Zielvolumen liegt bei 50 Mio. Euro. Noch bis zum 13.06. haben Alt-Anleiheinhaber der PNE AG indes die Möglichkeit ihre Stücke in die neue PNE-Anleihe zu tauschen. Die neue Anleihe dient primär der vorzeitigen Refinanzierung der PNE-Anleihe 2018/23 sowie dem weiteren Unternehmenswachstum. Die börsennotierte PNE AG wird Ende Juni in den Aktienindex SDAX aufsteigen.

Die Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 175 Mio. Euro sowie die Ablösung ihrer bestehenden Anleihe 2020/24 in Höhe von 80 Mio. Euro. Dazu wurde die Pareto Securities AS als Berater und Broker für eine mögliche Transaktion ...

