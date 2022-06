Unterföhring (ots) -- Die achtteilige Gefängnis-Dramaserie ab 19. Juli auf Sky Atlantic- Ab 19. Juli auch als ganze Staffel auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf- Mit Luca Zingaretti ("Commissario Montalbano") in der HauptrolleIm Gefängnis San Michele herrscht der Direktor Bruno Testori (Luca Zingaretti) wie ein König: Er setzt seine eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit mit brutaler Konsequenz um: Das italienische Sky Original "Il Re" ist ab 19. Juli bereits als komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar und startet ebenfalls am 19. Juli um 21.05 Uhr auf Sky Atlantic.Über "Il Re":Der Gefängnisdirektor Bruno Testori (Luca Zingaretti) herrscht mit absoluter Macht über seine Insassen und setzt seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit um. Als ein Freund Brunos ermordet im Gefängnis aufgefunden wird, beginnt für ihn der härteste Kampf seines Lebens. Da er sein Königreich bedroht sieht, durchleuchtet er sämtliche Insassen, um den Täter zu finden und die Ordnung wiederherzustellen. Die zuständige Staatsanwältin Laura Lombardo (Anna Bonaiuto) nimmt ihrerseits die Ermittlungen auf und stößt bald auf Ungereimtheiten innerhalb der Gefängnismauern.Hauptdarsteller Luca Zingaretti wurde als "Commissario Montalbano" in der gleichnamigen Krimireihe auch international bekannt. Neben ihm sind unter anderem Isabella Ragonese ("Lei mi parla ancora", "Rocco Schiavone, Il padre d'Italia") als Gefängnis-Polizistin; Anna Bonaiuto ("Loro", "Mio fratello é figlio unico") als Staatsanwältin Laura Lombardo zu sehen."Il Re" wurde von Lorenzo Mieli für The Apartment in Zusammenarbeit mit Wildside (beides Fremantle-Firmen) und Zocotoco im Auftrag von Sky Studios produziert. Das Drehbuch stammt von Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale und Davide Serino.Facts:Originaltitel: "Il re", Gefängnis-Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, I 2021. Drehbuch: Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. Regie: Giuseppe Gagliardi. Darsteller: Luca Zingaretti, Barbora Bobulóvá, Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Federico Pasquali.Ausstrahlungstermine:Ab 19. Juli 2022 als komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf. Ab 19. Juli 2022 immer dienstags um 21.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Die nachfolgenden wöchentlichen Ausstrahlungen erfolgen um 21.20 Uhr/21.15 Uhr auf Sky Atlantic.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky. Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose (https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera (https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising (https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und "Funeral for a Dog". Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden. 