DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Juni (25. KW)

=== M O N T A G, 20. Juni 2022 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** - DE/IG Metall, PK (virtuell) zur Forderungsempfehlung für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2022 - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - Börsenfeiertag USA D I E N S T A G, 21. Juni 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai 09:00 DE/Compleo Charging Solutions AG, Online-HV *** 09:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie; u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (11:15), Bundesfinanzminister Lindner (12:30) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (16:35), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 11:00 DE/Varta AG, Online-HV 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Medios AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai M I T T W O C H, 22. Juni 2022 *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Online-HV 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 10:00 DE/Voltabox AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 13:00 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 15:05 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung zum EU-Rat, G7- und Nato-Gipfel, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) D O N N E R S T A G, 23. Juni 2022 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats *** 10:00 NL/Qiagen NV, HV, Venlo 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV 10:00 DE/Edag Engineering Group AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 13:00 DE/PVA TePla AG, Online-HV *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe und Service (1. Veröffentlichung) Juni *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q, Memphis *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests, Washington *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 24.6.); am Vormittag EU-Westbalkan-Gipfel, Brüssel F R E I T A G, 24. Juni 2022 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 10:00 DE/Einhell Germany AG, Online-HV *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Juni (2. Umfrage) - Börsenfeiertag Schweden, Finnland S O N N T A G, 26. Juni 2022 *** - DE/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 28.6.), Schloss Elmau ===

