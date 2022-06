Auch die Aktie der Deutschen Telekom hat aktuell unter dem schwächelnden Gesamtmarkt zu kämpfen. Obendrauf gibt es Neuigkeiten beim Thema Internet-Mindestgeschwindigkeit, die dem Konzern nicht schmecken dürften. Dennoch zeigen sich die Analysten der UBS optimistisch. Das sind die Details.Der Bundesrat hat grünes Licht für ein schnelleres Internet in bislang unterversorgten Gebieten in Deutschland gegeben. Die Länderkammer stimmte am Freitag den Vorgaben der Bundesnetzagentur für eine Internetmindestversorgung ...

