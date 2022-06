DJ Sustainable-Finance-Beirat soll für Nachhaltigkeit im Finanzsystem sorgen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Sustainable-Finance-Beirat der 20. Legislaturperiode hat seine Arbeit aufgenommen. Finanzministerium und Umweltministerium sahen darin in einer gemeinsamen Mitteilung einen "weiteren Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Finanzsystem". Dem Gremium gehören laut den Angaben 34 Mitglieder und 19 ständige Beobachter an. Dabei seien neben Vertretern von Real- und Finanzwirtschaft, Wissenschaft und Umweltverbänden auch Experten von Start-ups und aus der Venture-Capital-Finanzierung. Vorsitzende sind die Vorständin der Hannoverschen Kassen, Silke Stremlau, und der CEO der Value Balancing Alliance, Christian Heller.

Nun gelte es, die Weichen richtig zu stellen, um die UN-Nachhaltigkeitsziele und Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. "Nachhaltiges Wirtschaften, größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und damit eine größere wirtschaftliche Souveränität sind die Themen der Zukunft", erklärte Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP). Der Beirat solle der Regierung bei diesen Fragen beratend zur Seite stehen. Zugleich werde er wichtiger Ansprechpartner sein, um die Wirtschaft bei der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Ressourceneffizienz zu unterstützen.

Ein nachhaltiges Finanzsystem sei ein Grundpfeiler für eine langfristig wettbewerbsfähige Volkswirtschaft und entscheidend, um die UN-Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Klimaziele zu erreichen, betonte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow. "Deshalb muss Nachhaltigkeit zu einem Kriterium bei jeder Finanzentscheidung werden", erklärte er. Grünen-Finanzsprecherin Katharina Beck betonte in einer eigenen Presseerklärung, es gehe darum, rasch in die Umsetzung zu kommen.

"Unser Ziel als Ampel ist klar: Deutschland wollen wir zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierungen ausbauen." Es gehe aber nicht einfach darum, Marktanteile von ESG-Produkten zu erhöhen, sondern den Wandel hin zu einem neuen, nachhaltigen Wohlstand insgesamt zu gestalten. Der Finanzsektor spiele dabei eine essentielle Rolle, privates Kapital sei ein zentraler Hebel. "Damit er gut funktionieren kann, braucht es eine kluge Politik, die bessere Rahmenbedingungen und Anreizstrukturen setzt", sagte Beck.

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses für den Beirat waren laut den beiden Ministerien nahezu 300 Interessensbekundungen von überwiegend hochqualifizierten Expertinnen und Experten sowie Institutionen eingegangen. Diese überwältigende Resonanz spiegele die große Bedeutung wider, die das Thema Sustainable Finance nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch bei der Finanz- und Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft einnehme.

