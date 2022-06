Der Ölpreis steigt immer weiter - trotz angekündigter Erhöhung der Fördermengen durch die OPEC+ - und spült damit richtig Geld in die Kassen der Ölfirmen. Das gilt auch für die französische TotalEnergies. Allerdings kommen hier noch zwei andere Themen hinzu. Zum einen die bekannte Neuausrichtung hin zum Thema erneuerbare Energien inklusive Elektromobilität. Andererseits punktet das Unternehmen mit einer neuen und vom Ertrag her aussichtsreichen Meldung. Denn man gehört zu einem Konsortium, das Katar helfen soll, ein Erdgasfeld für die Lieferung von Flüssiggas weiter auszubauen. Dabei geht es um das sogenannte North-Field-Projekt, bei dem rund 30 Mrd. $ in die Expansion investiert werden sollen. Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 23. Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.: ++ Die Erholung läuft: Bärenmarktrally? Neuer Trend? ++ SGL Carbon - Prognose hoch ++ Nabaltec: Neue Chance? ++ ETF & Co - Chip-Sektor: Viel Value www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

