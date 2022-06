In den USA hat BAYER einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Im Bundesstaat Missouri entschied ein Gericht, dass das Herbizid nicht für die Erkrankung des Klägers verantwortlich war. Leider stecken aber noch einige US-Klagen in der Warteschleife. Dass das Thema durchgestanden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht konstatiert werden. Für alle Fälle hat BAYER im vergangenen Sommer zusätzliche Rückstellungen von 4,5 Mrd. $ gebildet. Mit diesem Geld will das Unternehmen dann ein Programm aufsetzen, um in den kommenden 15 Jahren mit den Forderungen potenzieller neuer Kläger in den USA umzugehen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

