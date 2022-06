Freiburg im Breisgau (ots) -Sven Lang ist E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Er unterstützt sowohl erfahrene als auch angehende Onlinehändler beim Ausbau sowie der Optimierung ihres Onlineshops und der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien. Hier erfahren Sie, wie Sven Lang dabei vorgeht und welche Ergebnisse er für seine Kunden erzielt.Der Onlinehandel gewinnt bereits seit Jahren an Bedeutung und verdrängt den herkömmlichen Verkauf von Produkten zunehmend. So verwundert es kaum, dass immer mehr Menschen mit dem Wunsch nach finanzieller Freiheit und mehr Flexibilität im Alltag eine Selbstständigkeit im E-Commerce anstreben. Nach anfänglichen Erfolgserlebnissen stellt sich jedoch bei vielen Shopbetreibern schnell Ernüchterung ein, weiß Sven Lang. Häufig fehlt es ihnen an Reichweite und kaufwilligen Kunden. Die Folge: Das Wachstum ihres Unternehmens stagniert. "Unzählige Onlinehändler wissen nicht, wie sie ihren Shop planbar skalieren können. Da viele ihrer Maßnahmen keine Wirkung zeigen, geben sie sich schlicht mit der Situation zufrieden - statt eine zielführende Strategie zu entwickeln. Das wird jedoch spätestens dann zum Problem, wenn Konkurrenten ihre Position am Markt angreifen", erklärt Sven Lang von der Lang Consulting GmbH."Unzählige Shopbetreiber begehen die unterschiedlichsten Fehler, die sie auf Dauer enorm viel Umsatz kosten. Wir verdeutlichen ihnen, was sie falsch machen und wie wichtig ihr Wachstum im E-Commerce ist - im Anschluss helfen wir ihnen dabei, ihren Onlineshop mit Fokus auf Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Automatisierung zu optimieren", führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Sven Lang ist Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH und nutzt seine praxisnahe Expertise im E-Commerce bereits seit Jahren, um erfahrenen und angehenden Onlinehändlern der Optimierung ihres Shops zu helfen. So konnte Sven Lang bereits mehr als 600 Kunden deutschlandweit dabei unterstützen, sowohl ihre Reichweite als auch ihre Umsätze messbar zu steigern.Schritt für Schritt zum Erfolg: Wie Sven Lang seine Kunden unterstütztNach einer umfassenden Analyse kümmert sich das Team von Sven Lang um die Optimierung der Onlineshops. Hierfür erarbeiten die Experten in einem persönlichen Gespräch mit den Kunden eine individuelle Strategie, die deren Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt. In der Folge vermittelt Sven Lang den Onlinehändlern das grundlegende Wissen, das sie für einen zukunftsorientierten Ausbau und die Skalierung ihres Shops benötigen."Unser Angebot geht jedoch weit über diese Grundlagenarbeit hinaus", fügt Sven Lang hinzu. So erhöht sein Team etwa durch moderne Marketing-Maßnahmen die Sichtbarkeit bei der Zielgruppe, verbessert mithilfe eines stimmigen Brandings die Außendarstellung der Händler und setzt die Automatisierung interner Prozesse um. Ferner optimieren Sven Lang und seine erfahrenen Mitarbeiter die User Experience der Shops, um möglichst viele Besucher zum Kauf der angebotenen Produkte zu bewegen.Mehr Performance im E-Commerce: Diese Erfolge liefert die Lang Consulting GmbH ihren KundenBetreiber von Onlineshops müssen groß denken und stetiges Wachstum anstreben, wie Sven Lang weiß. Sein Fokus liegt daher stets darauf, die Shops seiner Kunden mit einem klaren Konzept zu skalieren und sie auf künftige Herausforderungen vorzubereiten. Dank dieser Einstellung generieren mehr als 60 Prozent der Onlinehändler unter der Anleitung des E-Commerce-Experten dauerhaft über 35.000 Euro Monatsumsatz. Zudem verzeichnen die Onlineshops bis zu zwölfmal mehr Besucher. So konnte Sven Lang die Umsätze seiner Kunden im Schnitt um über 40 Prozent steigern.Sie möchten ebenfalls das volle Potenzial des E-Commerce ausschöpfen und Ihren Onlineshop optimieren? Melden Sie sich bei Sven Lang (https://langconsulting.de/) und tragen Sie sich für eine kostenlose Shopanalyse ein!Pressekontakt:Sven Langhttps://langconsulting.de/Telefon: +49 0761 21723521E-Mail: kontakt@langconsulting.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155042/5245006