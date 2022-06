Von Jack Denton Barron'sÜbersetzung: Laura MarkusDie Kurse der Tech-Aktien sind im Keller. Einige der beliebtesten und bekanntesten Wachstumsunternehmen - darunter Meta, Netflix, Coinbase und andere - haben am meisten gelitten. Doch ein Analysten-Team der Citigroup unter der Leitung von Andre Lin sieht trotzdem eine Chance."Metaverse ist das populärste aller Tech-Trendwörter", schrieb das Team diese Woche in einem Bericht. Darin wurden die Aktien, die in diesem Jahr bis zu 50 Prozent ihres Marktwerts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...