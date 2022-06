Bislang unterversorgte Gebiete in Deutschland sollen bald schnelleres Internet erhalten. Dafür hat der Bundesrat den Weg freigemacht. Einige Bundesländer üben jedoch Kritik. Der Bundesrat hat grünes Licht für ein schnelleres Internet in bislang unterversorgten Gebieten in Deutschland gegeben. Die Länderkammer stimmte am Freitag den Vorgaben der Bundesnetzagentur für eine Internetmindestversorgung in Deutschland zu. Die Verordnung besagt, dass künftig überall in Deutschland ein Download-Tempo von mindestens zehn Megabit pro Sekunde möglich sein muss. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...