Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Mai ist das zweitwichtigste Makroereignis der Woche, so die Experten von XTB.Die Auswirkungen auf die Märkte könnten jedoch noch größer sein als die der gestrigen EZB-Entscheidung. Es sei vermutet worden, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt bereits erreicht haben könnte, doch die Daten zu den Kraftstoffpreisen oder den Immobilien- und Autopreisen würden ein anderes Bild zeichnen - der Höhepunkt könnte noch bevorstehen. Der Marktkonsens deute darauf hin, dass die Gesamtinflation unverändert bei 8,3% im Jahresvergleich bleibe, und die Spanne der Prognosen (8,0 bis 8,5%) sei relativ eng. Ein Faktor, der die Ansicht stützen könnte, dass der VPI unverändert bleibe, seien die Basiseffekte - der VPI in den USA habe im Mai 2021 bei 5% gelegen, verglichen mit 4,2% im April 2021. ...

