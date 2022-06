Wien (www.fondscheck.de) - Österreichs größte Fondsgesellschaft hat die Auflegung eines Private-Equity-Dachfonds initiiert, der in zentraleuropäische Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Damit könnten Anleger vom Renditepotenzial wachstumsstarker Klein- und Mittelbetriebe in dieser Region profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...