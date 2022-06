Tecnotree, ein weltweiter Anbieter von digitalen Transformationslösungen für Digitaldienstleister (DSP) aus Finnland, meldete heute, dass er auf der alljährlichen Veranstaltung MongoDB World in New York als "MongoDB Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year Telco" ausgezeichnet wurde.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte: "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung von MongoDB, die wir erhalten haben, weil wir unsere Kunden beim Umstieg auf neue Technologien und Aufbau digitaler Ökosysteme unterstützen. Mithilfe unserer Technologieplattform können die Kunden schnell neue Dienste als Reaktion auf die Marktnachfrage bereitstellen. Die digitale BSS-Suite 5 von Tecnotree ermöglicht unseren Unternehmenskunden eine durchgängige digitale Transformation und schafft neue Nutzeffekte entlang der Wertschöpfungsketten. Die Partnerschaft mit MongoDB ist für uns eine Ehre. Während wir uns auf ein weiteres spannendes Jahr vorbereiten, werden wir die enge Zusammenarbeit mit ihnen fortsetzen, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."

Die "MongoDB Partner of the Year Awards" würdigen Projekte und Personen, die Telekom-Kunden von MongoDB auf ihrem Weg in die Cloud unterstützen. Sie prämieren die bahnbrechende Nutzung von Daten für die Entwicklung überzeugender Anwendungen, die Modernisierung von Legacy-Anwendungen und die Kreativität von Fachleuten, die die Grenzen der Technologie mit MongoDB ausweiten. In diesem Jahr wurden die Partner basierend darauf ausgewählt, welche Wirkung und welchen Einfluss MongoDB auf die Endkunden hat.

Tecnotree wurde aufgrund der einzigartigen Bandbreite an Angeboten in Form von Cloud-Management, Mobilität und IoT, Entwicklung von Unternehmensanwendungen, Softwarewartung und Echtzeitangeboten für ein besseres Kundenerlebnis mit seiner kompletten Produkt- und Service-Palette im Bereich der BSS Suite ausgewählt. In Bezug auf die Ziele, digitale Ökosysteme aufzubauen, bietet Tecnotree Unternehmen eine Vielzahl von Lösungen an, die ihnen bei ihrem digitalen Transformationsprozess helfen, bei dem sie MongoDB als zugrunde liegende Technologie verwenden.

"Bei MongoDB sind unsere Partner im Hinblick auf die Betreuung unserer Kunden sehr wichtig. Insbesondere die letzten zwei Jahre waren herausfordernd angesichts der weitreichenden Veränderungen, von denen die ganze Welt und ganz gewiss die IT-Branche wie nie zuvor betroffen waren. Diese Zeit hat jedoch auch Kunden und Partner zusammengebracht, um gemeinsame Probleme zu lösen", sagte Alan Chhabra, Executive Vice President of Worldwide Partners, MongoDB. "Wir bei MongoDB wollen unseren Kunden beim Erreichen dieser nächsten Stufe notwendiger Innovationen unterstützen, und wir sind all unseren Partnern, die uns dabei helfen, sehr dankbar. Wir möchten die diesjährigen Gewinner ermuntern, auch weiterhin im Sinne dieses Wettbewerbs, der bahnbrechende Ideen auszeichnet, zu arbeiten, und ich freue mich, wenn sie ihren Einfluss auf die Branche und die Zukunft geltend machen."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter von Komplettlösungen zur Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse für Digitaldienstleister. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre fundierte Erfahrung in diesem Bereich und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte basieren auf Open-Source-Technologien und decken mit einem vorintegrierten B2B2X-Partner-Ökosystem in Bereichen wie Gaming, Gesundheit, Bildung oder OTT das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und Digitaldienstleister ab. Die Produkte, Plattformen und Partner von Tecnotree unterstützen aufstrebende Ökosysteme mit über einer Milliarde Abonnenten in mehr als 70 Ländern.

