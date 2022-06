The following instruments on Xetra do have their last trading day on 10.06.2022.

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2022.



ISIN Name

GB00BP83GZ24 Proton Motor Power Systems PLC

