Stuttgart (ots) -



CDU und Grüne finden auch in Nordrhein-Westfalen als Koalitionäre zusammen. Denn die breiten Gräben zwischen den beiden Parteinen gibt es auch an Rhein und Ruhr nicht mehr. Kein Wunder, dass beide Seiten jetzt so tun können, als sei das neue Bündnis eine ganz normale Angelegenheit. Mit Union und Grünen wäre diese Regierungskonstellation in Hessen, Baden-Württemberg (wenn auch hier mit Grünen-Dominanz), aller Voraussicht nach in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in den Bundesländern so weit verbreitet wie kein anderes Bündnis. Verfestigt sich da gerade im Hinblick auf wirtschaftliche Kompetenz und ökologische Erneuerung ein Zeitgeisttrend Richtung Bundestagswahl 2025? Dass diese Entwicklung nicht bis nach Berlin ausstrahlt, bestreiten nur Ampel-Dumpfbacken.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5245270

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de