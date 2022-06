Berlin (ots) -PRESSEEINLADUNGWelt ohne AffenWenn sich die Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten zur Jahreshauptversammlung treffen, kommen in diesem Jahr rund 130 Zooexperten des gesamten deutschsprachigen Raumes in Krefeld zusammen, um über die Zukunft der Zoos zu diskutieren. Vor dem Hintergrund des ambitionierten Neubaus des Artenschutz-Zentrums AffenPark im Zoo Krefeld werden neben vielen anderen Themen auch Menschenaffen und die Bedingungen für ihre Haltung im Fokus stehen. Wir wollen mit Ihnen über die Bedrohung für unsere nächsten tierischen Verwandten und die Folgen daraus ins Gespräch kommen.Wir laden herzlich zur Pressekonferenz ein:Donnerstag, 16. Juni 202212.00 UhrVerve KrefeldZur Feuerwache 5,47805 Krefeld(Raum Seide)Als Gesprächspartner werden Ihnen der Präsident des Verbandes und Direktor des Zoos Leipzig, Prof. Dr. Jörg Junhold, und der Gastgeber und Direktor des Zoos Krefeld, Dr. Wolfgang Dreßen zur Verfügung stehen.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Hinweis:Die Zahl der Plätze ist leider begrenzt. Eine Teilnahme ist deswegen nur nach kurzer formloser Anmeldung an die unten stehende Mail-Adresse und entsprechender Bestätigung möglich. Wir bitten um Verständnis und empfehlen das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske.Über den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887 gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab den Anstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zum VdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien.Kontakt:Sebastian Scholze, Leiter Kommunikation(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175-2731955)Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129318/5245272