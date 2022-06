Anleger profitieren von den Drähten der Smart Investor-Redaktion in die Fonds-Branche: Analyse eines erfolgreichen Tech-Fonds, ein Plädoyer fürs Risikomanagement und ein Top-Vermögensverwalter über die Crash-Marktphase.



Tech-Titel mit Widerstandskraft

Technologie-Aktien mussten in den vergangenen Monaten deutlich Federn lassen. Bei den Sektor-Fonds lohnt allerdings ein genauerer Blick, denn im Hinblick auf die Verluste seit Jahresbeginn sind die Unterschiede beträchtlich. Michael Bohn, Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH, nimmt in der Smart-Investor-Analyse den DNB Technology (WKN: A0MWAN) unter die Lupe, der seit Jahresbeginn in seiner Vergleichsgruppe die geringsten Verluste aufweist (Stand: 16.05). Dabei geht er der Frage nach, was das Management-Team anders macht, welche Tech-Sektoren gemieden werden und wie sich der Investmentansatz von anderen Technologiefonds unterscheidet.

Hier geht es zur ausführlichen Analyse.

https://www.smartinvestor.de/2022/05/26/dnb-fund-technology-a-eur-2/

Der Bärenmarkt verzeiht keine Fehler

Erfahrene Börsianer kennen das immer gleiche Szenario, wenn aus Gier Angst wird oder sich Euphorie in hysterische Panik verwandelt. Ein aktuelles Beispiel: Medial präsente High-Growth-Propheten haben Technologie-Fonds aufgelegt, mit denen sich Anleger eine blutige Nase geholt haben. Roman Kurevic von der TORENDO Capital Solutions GmbH plädiert in der Smart-Investor-Kolumne für einen nüchternen Blick auf fundamentale Daten. Denn das Prinzip Hoffnung mit Nachkaufen, Verbilligen und Aussitzen führt in Baissephasen in den sicheren Ruin. Investoren legt der Experte daher Risikomanagement und eine disziplinierte Ausstiegsstrategie ans Herz.

Lesen Sie hier die Kolumne "The First Cut Is The Cheapest"

https://www.smartinvestor.de/2022/05/26/the-first-cut-is-the-cheapest/

"Wir befinden uns in einer Extremsituation"

Thomas Käsdorf, Mitgründer der Plutos Vermögensverwaltung AG und Manager des Plutos Multi Chance Fund (WKN: A0NG24) wagt im Smart-Investor-Interview eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation an den Aktienmärkten, die u.a. von Inflation und geopolitischen Spannungen geprägt ist. Aufgrund einer extremen Staatsverschuldung und eines zunehmenden Vertrauensverlusts hält der Experte die Inflationierung des Euros bei paralleler Einführung einer digitalen Gemeinschaftswährung für möglich. Der Vermögensverwalter gibt zudem Einblick in die Positionierung seines Mischfonds und erläutert die charttechnische Situation des DAX.

Lesen Sie hier das Interview:

https://www.smartinvestor.de/2022/05/26/wir-befinden-uns-in-einer-extremsituation/

Text: Ralph Malisch, Smart Investor und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: LU0302296495,LU0339447483