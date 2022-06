Forscher haben eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. In einem Fossil entdeckten Dino-Experten die versteinerten Überreste einer Saurier-Nabelnarbe. So einen Fund hat es zuvor noch nie gegeben. Bei Säugetieren ist der Bauchnabel das Ergebnis der abgetrennten Nabelschnur nach der Geburt, die zuvor Jung- mit Muttertier verbunden und mit Nährstoffen versorgt hat. Reptilien und Vögel legen bekanntermaßen Eier und verfügen aus diesem Grund nicht über eine klassische Nabelschnur. Dafür ist der Embryo im Ei mit einem Dottersack und anderen Membranen verbunden. Die Narbe am Bauch eines ...

