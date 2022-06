TEMECULA, Kalifornien, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe") von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt zu geben, dass Mark Simon zum Vice President, Operations & Manufacturing für die Funktionseinheit Pumpen ernannt wurde.

Mark Simon verfügt über umfangreiche Erfahrungen im operativen Geschäft und auf globaler Ebene. Er war zuletzt neun Jahre lang bei Ebara in Reno als Vice President of Operations/General Manager für den Geschäftsbereich Kryodynamik tätig. Zu seinen umfassenden Ausbildungen und Zertifizierungen gehören ein BS in Business Management, eine Greenbelt Lean/Six Sigma-Zertifizierung und eine ISO/QS 9000-Zertifizierung.

In seiner neuen Funktion wird Mark Simon die globalen Aktivitäten des Geschäftsbereichs Kryopumpen leiten und daran arbeiten, die Standorte der Gruppe auf Wachstum, Qualitätsstandards, Sicherheit und Berichterstattung auszurichten und anzupassen. Er wird die globale Fertigungsstrategie und das Managementsystem für operative Exzellenz entwickeln und umsetzen.

"Marks beeindruckender Hintergrund und seine Erfahrung in der Industriemaschinen- und Energiebranche werden für die NCEIG Pumps Unit von großem Nutzen sein und er wird als neues Mitglied unseres Senior Leadership Teams fungieren", so Daryl Lamy, President, Cryogenic Pumps Unit.

Simons Dienstsitz wird in Reno, Nevada, sein und er wird häufig reisen, um die internationalen und inländischen Pumpenstandorte der Gruppe zu besuchen. Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.