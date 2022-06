Forscher:innen des MIT ist es gelungen, eine Sicherheitsfunktion auf dem M1 Prozessor von Apple zu untergraben, die den Kernel des Betriebssystems vor Speicherbeschädigungsangriffen schützt. Doch das ist noch nicht alles: Die Sicherheitslücke lässt sich nicht beheben. M1 Prozessoren werden von Apple vorwiegend in den aktuellen MacBooks und Mac-Computern eingesetzt und helfen den Macs, höhere Leistungen zu erreichen. Doch immer wieder wird von Sicherheitslücken berichtet, obwohl gerade die Sicherheit der Chips anfangs hochgelobt wurde. So fand man beispielsweise heraus, dass die Chips so manipuliert werden können, dass Inhalte des Arbeitsspeichers an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...