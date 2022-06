Hamburg, Deutschland (ots) -Aperol läutet mit der Piazza Aperol den Sommer ein! Highlight: Überraschungsgast Clueso, der für den perfekten Soundtrack & echtes Piazza Feeling sorgte.Aperol hat am heutigen Freitag seine Piazza Aperol am St. Pauli Fischmarkt eröffnet. Zahlreiche Hamburger*innen haben auf der in orange getauchten Fläche an der Waterkant mit Aperol Spritz und Blick auf die Elbe den Sommer eingeläutet. Für eine echte Überraschung sorgte ein besonderer Gast, der am Abend unangekündigt aus dem Publikum seinen Auftritt startete: Clueso, der zumindest gefühlt die Temperaturen auf "37 Grad" steigen ließ und mit seiner Musik den perfekten Sound für echtes Piazza Feeling lieferte. "Ich genieße es total, endlich wieder völlig unbeschwert live Musik machen zu können, mit Freunden anzustoßen, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Die Stimmung hier auf der Piazza Aperol ist super, so nah am Publikum zu sein und dann auch noch mit diesem Blick, das ist was besonderes", so Clueso nach seinem Auftritt.Auch vor und nach dem Auftritt von Clueso gab es auf der Piazza Aperol besondere Momente: Eine Hamburger Jam Skating Crew zeigte mitten unter dem Publikum spektakuläre Moves, Street Artist Felix Aaron Hülpüsch "HÜLPMAN" arbeitete live an einem Mural, sogenannte "quick draw artists" - "Schnellzeichner" - überraschten die Gäste mit Portrait-Zeichnungen, unzählige Seifenblasen sorgten für einen schillernden Sonnenuntergang.Wer einen besonderen Ort sucht, um mit seinen Freunden auf einen unbeschwerten Sommer 2022 anzustoßen, findet die Piazza Aperol noch bis Sonntag, den 12. Juni (täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr) direkt an der Waterkant des St. Pauli Fischmarkt in Hamburg. Der Eintritt ist frei und ab 18 Jahren.Pressekontakt:RPM - revolutions per minuteCarina RadixChausseestrasse 8/E10115 BerlinPhone: +49 30 4000 66 40E-Mail: carina.radix@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Aperol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134334/5245312