News von Trading-Treff.de DAX schliesst unter 14000 Punkten: EZB-Effekt dehnt sich bis zum Wochenende aus. Das waren die genauen Daten an der Börse heute. DAX im starken Abwärtstrend Der gestrige Verlust vom EZB-Tag war noch nicht verdaut, da gliederte sich ein weiterer Minustag an. Bereits zum Handelsstart gab es eine neue Kurslücke auf der Unterseite, die den DAX in Richtung 14.000 Punkte orientieren ließ. Zur XETRA-Eröffnung gab es kaum eine Erholung, ...

