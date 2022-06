Nach langem Warten verkündete die EZB am gestrigen Donnerstag offiziell die Zinswende in Europa. Dabei gingen die Währungshüter sogar noch ein Schrittchen weiter, als viele es zuvor befürchtet hatten. Nach der Einstellung von Anleihekäufen soll der Leitzins im Juli um 0,25 Prozent steigen, im Anschluss könnten weitere Zinsschritte folgen - und das über einen längeren Zeitraum.Gehofft hatten viele darauf, dass es zunächst bei milderen Maßnahmen und zeitlich begrenzten Zinserhöhungen bleiben würde. Dass dem nicht so ...

