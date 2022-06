DJ BASF-Chef befürchtet drastische Folgen eines Gasembargos

MÜNCHEN (Dow Jones)--BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller ist einer der heftigsten Gegner eines Gasembargos gegen Russland. Es gehe ihm dabei nicht nur um BASF, sondern um die industrielle Stärke Deutschlands, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ - Wochenendausgabe). Für das russische Gas gäbe es so schnell keinen Ersatz. Der Konzernchef hält ein Gasembargo auch nicht für das richtige Mittel zur Beendigung des Krieges. Er glaube, sagt Brudermüller im SZ-Interview, dass Hightech-Sanktionen viel wirksamer seien, "wenn es keine Flugzeugersatzteile mehr gibt, keine Halbleiter und kein Software-Update." Ein Gasembargo hätte für den Konzern drastische Konsequenzen. "Sollten wir kein Gas mehr zugeteilt bekommen, blieben uns für das Herunterfahren des Standorts Ludwigshafen ein paar Stunden. Dann stünde der riesige Standort zum ersten Mal in seiner Geschichte still."

"2014, bei der Annexion der Krim, hätten wir die Lage neu bewerten müssen", räumte Brudermüller ein. Aufgrund der "langen und verlässlichen Partnerschaft" habe sich BASF damals entschieden, Nord Stream 2, die Gasleitung von Russland nach Deutschland, mitzufinanzieren. Dies würde die BASF nicht noch mal machen. Brudermüller rechnet mit "dauerhaft höheren Energiepreisen. Auch die Konsumenten müssten sich auf höhere Preise einstellen. Viele Produkte sind jetzt schon teurer, und das treibt natürlich auch die Inflation an. Wenn die Energiepreise so hoch bleiben, werden viele Produkte noch teurer werden."

Ihn bedrückten, sagte der Manager, die Berichte aus Xinjiang über die Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren. In einem Atemzug warnte er allerdings davor, China und Russland in einen Topf zu werfen, denn Russland trage nicht einmal zwei Prozent zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei, China jedoch fast ein Fünftel. Russland sei ein wichtiger Lieferant von Energie und Rohstoffen, China ein riesiger Absatzmarkt und zugleich Treiber bei neuen Technologien.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2022 18:00 ET (22:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.