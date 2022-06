Hamburg (ots) -In Deutschland rückt das Verfallsdatum für Millionen Impfstoffdosen näher. Im zentralen Lager des Bundes werden voraussichtlich bis Ende Juni insgesamt circa vier Millionen Impfstoffdosen das Verfallsdatum erreicht haben, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf Nachfrage des STERN mitteilte. Dabei handele es sich ausschließlich um mRNA-Impfstoffdosen.Die Covid-Impfstoffdosen, welche das Verfallsdatum gemäß Zulassung erreicht haben, werden der "fachgerechten Entsorgung" zugeführt, so das BMG. Eine Abgabe im Sinne einer Impfstoffspende sei "nicht statthaft."Darüber hinaus befinden sich - mit Stand vom 7. Juni 2022 - im zentralen Lager des Bundes rund 99 Millionen Impfstoffdosen (für die Grundimmunisierung). Insgesamt wurden nach Angaben des BMG seit Pandemiebeginn etwa 290 Millionen Dosen an Covid-19-Impfstoffen an Deutschland geliefert und 180.195.183 Dosen (Stand: 7. Juni 2022) in der Bundesrepublik verimpft.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Mitte Mai angekündigt, zusätzlichen Corona-Impfstoff zu bestellen und damit auch mehrere mögliche Virusvarianten breiter abzudecken, wie er im Mai ankündigte. Eine Lehre aus der Pandemie sei, nie wieder zu wenig Impfstoff zu haben, so der SPD-Politiker. Allen, die es bräuchten oder wünschten, solle auch eine vierte Impfung angeboten werden könne.Diese Meldung ist mit Quellenangabe STERN zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Maja Genowa, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 3845, E-Mail: genowa.maja@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5245375