Börsen News weekly - Diese Woche endete am Freitag, beschleunigt durch US-Inflationsdaten weit unter der eigentlich schon sicher überwunden geglaubten 14.000er Marke. Sieht das jetzt nach Einstiegskursen aus oder kommt das dicke Ende noch? Montagmorgen werden hier wohl die Weichen gestellt, wo es hingeht. Von der Nachrichtenlage her gab es diese Woche einige positive Überraschungen, wie die Stärke der Steinhoff-Tochter Pepco, die Grossinvestition Plug Powers in Belgien, BioNTech's Forschungsfortschritte oder die Platzierungsstärke der PNE. Dazu noch einige Überraschungen von Bloom Energy, Hawesko, ...

