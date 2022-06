Der US-Elektroautobauer Tesla hat einen Aktiensplit angekündigt, um seine Anteilsscheine günstiger für Kleinanleger zu machen.Der E-Auto-Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk gab am Freitag nach Börsenschluss in den USA bekannt, dass der Verwaltungsrat einem Split im Verhältnis von 3:1 zustimmen werde. Bedingung: Die Aktionäre müssen den Plan beim Jahrestreffen im August befürworten. Tesla hatte bereits im März mitgeteilt, einen Split zu planen. Bisland war unklar, in welchem Verhältnis. Was ist ein ...

