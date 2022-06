Im äußerst schwachen Marktumfeld vor dem Wochenende hat sich auch bei Thyssenkrupp das Chartbild massiv eingetrübt. Ein Zukauf der Marinesparte konnte dabei keinerlei Halt bieten. Vielmehr droht die Aktie wieder in den Bereich der Unterstützung bei 7,90 Euro zu fallen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.Die anhaltend hohe Inflation in den USA, die anstehenden Zinsanhebungen in Europa und die düsteren Prognosen der EZB für die Inflation sowie das Wirtschaftswachstum sorgen an den Märkten für neue ...

